У вівторок, 12 грудня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів про те, яка ситуація на близьких до фронту населених пунктах.

Ситуація важка, нещодавно ми там завершили евакуацію дітей, було вивезено 299 осіб. Якщо брати сім'ями - це майже 500 людей, всім їх надано помешкання для тимчасового проживання у місті Харкові.

"Наразі розглядаємо можливу примусової евакуації ще із декількох населених пунктів. Все буде залежати від військової обстановки, яку там будемо мати. По Харківській області у нас небезпечних два напрямки - це в Ізюмському районі, так званий Лиманський напрямок, ну і, звичайно, Купʼянський. Там ворог веде активні наступальні дії", - сказав він.

Також Синєгубов розповів, скільки людей залишилось в тих населених пунктах, де була примусова евакуація: