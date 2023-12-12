Ворог тисне неподалік Куп'янська: як тримають оборону ЗСУ [ Редагувати ]
89 бойових зіткнень по всій лінії фронту - це зведення Генштабу. росіяни продовжують атакувати позиції Сил оборони. Найгарячіше, вже традиційно - Авдіївський напрямок. Окупанти не відмовляються від своїх планів оточити місто. Тільки за минулу добу там зафіксовано понад 40 спроб штурмів українських позицій. Складно і біля Мар'їнки та Бахмуту. За даними Генштабу, росіяни намагаються атакувати з півдня та півночі місто.
Тиснуть окупанти й неподалік Куп'янська. За минулу добу наші захисники відбили там 4 атаки. Наші воєнкори, Руслан Смещук та Вадим Ревун, побували на цьому напрямку. Як українські воїни тримають оборону? Його репортаж далі.
Руслан Смєщук, кореспондент:
Позиції артилерії на Куп'янському напрямку - це та ділянка фронту, де росіяни постійно атакують, намагаються прорвати українську оборону. Зараз тут дуже не проста погода. Холодно. Постійно іде сніг, мокрий сніг - навіть іноді й дощ. Тому все навкруги - це кілометри криги - такі квадратні кілометри криги. Але от навіть такі умови - вони впливають, звісно, на хід бойових дій.
Але не спиняють їх. Просто воювати стає ще важче.
Куп'янський напрямок нині - одна з найважчих ділянок фронту. Попри важкі погодні умови, попри втрати - росіяни постійно раз за разом атакують піхотними групами. Штурмують хвилями. Намагаються маневрувати.
Олег, військовослужбовець ЗСУ:
Сильный обстрел – артиллеристский. Минометы и были продвижения мелкими группами. Нам в тыл пытались зайти. Были прорывы – но удачно все. Всё ликвидировалось. Это так происходит ежедневно. Сначала обстрел, и потом мелкими группами пытаются прорваться через нашу оборону.
Значну частину оборони тягне на собі польова арта.
Михайло, військовослужбовець ЗСУ:
Уточнювати, але ми взагалі по піхоті, по живій силі. Багато працювати приходиться. Є багато цілей… Їх море. Наступають великими кучками… Важко, одним словом важко.
Позиція українських оборонців добре замаскована. Входи в бліндажі закриті, ані гільз, ані сміття, ані чогось іншого, що може видати батарею російським дронам.
Вадим, військовослужбовець ЗСУ:
Вони літають і в таку погоду. По закінченні стрільби, все розтає по колу, і нам доводиться маскувати… Елементарно відходити чуть далі, брати сніг і розкидати там, де вигоріло після пострілу, щоб воно не відрізнялось від іншої локації.
Артилеристи попереджають - постійно бути напоготові, і по команді тікати в бліндаж. росіяни шукають їх. Не знаходячи, починають прострілювати посадку за посадкою.
Олександр, військовослужбовець ЗСУ:
Може бути прицільний, може - не прицільний. Тобто виходить квадрат прощупують. Якщо точний вогонь, ми передаємо по рації, що ми під вогнем, та уходимо в укриття. Ми під обстрілом багато раз вже були. Але слава Богу в нас таких випадків поганих не було.
Військові переконані: попри втрати росіяни продовжуватимуть тиснути.
Дмитро, військовослужбовець ЗСУ:
Ситуація тут складна, тому що противник всіма силами старається дійти тут до Синьковки, а потім до Куп'янська. Як по новинах - що у них задача до виборів президента рф взяти Авдіївку і Куп'янськ. То вони всі сили зараз кидають на ці напрямки.
Воїни розповідають - ворожі підрозділи різні. Росіяни часто застосовують дуже слабкі, погано треновані піхотні загони. Але хвилями, із постійним тиском. Таким чином виснажуючи нашу оборону.
Дмитро, військовослужбовець ЗСУ:
Накидує сюди дуже багато піхоти, такі підрозділи як шторм "Z", мобілізовані тільки як два місяці. Брали полонених - то там від 18 років до 50. Підрозділі тут різні скупчені - штурмують тут майже кожен день.
Тільки за останню добу тут відбили декілька затяжних штурмів, та пережили обстріли десяти селищ поблизу Куп'янська.
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