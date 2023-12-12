Нічний обстріл Одеської області: військові розповіли про наслідки [ Редагувати ]
Унаслідок атаки дронів російських військ на території України в ніч з 11 на 12 грудня, в Одеській області зафіксовані пошкодження адміністративних будівель та спортивної установи.
Про це повідомили Сили оборони півдня України.
В Одеській області внаслідок ворожої агресії пошкоджень зазнали адміністративні будівлі та технічні приміщення спортивної установи.
За даними військових, люди не постраждали.
Нагадаємо, що в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів деталі про останню атаку на Україну.
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