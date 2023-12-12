Унаслідок атаки дронів російських військ на території України в ніч з 11 на 12 грудня, в Одеській області зафіксовані пошкодження адміністративних будівель та спортивної установи.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

В Одеській області внаслідок ворожої агресії пошкоджень зазнали адміністративні будівлі та технічні приміщення спортивної установи.

За даними військових, люди не постраждали.

Нагадаємо, що в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів деталі про останню атаку на Україну.