Візит на вищому рівні. Володимир Зеленський - у Сполучених Штатах. В рамках візиту президент переконуватиме конгресменів затвердити допомогу Україні й обговорюватиме із президентом США Джо Байденом хід війни, яким він буде наступного року.

Детальніше про американське турне українського президента - Дмитро Анопченко.

Почну із того, що тільки очікується. Першу половину дня Президент проведе тут, в Конгресі. В планах - і виступ перед сенаторами (нагадаю, саме Сенат зараз першим має визначатися щодо голосування за пакет допомоги партнерам, в яку гроші й для України), і розмова зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, а у Нижній палаті голосуватимуть вслід за Сенатом, і там скептиків якраз більше, ніж серед сенаторів.

Тема всіх цих розмов - зрозуміла і передбачувана. Президент особисто прагне переконати конгресменів не затягувати із пакетом. І під час виступу, і у приватних розмовах - пояснюватиме наслідки для України й для ситуації на фронті, якщо це станеться. І фіналом мають стати перемовини Зеленський-Байден. Білий дім підтверджує і зустріч в Овальному кабінеті (що показово - на неї заклали дві години, і це насправді багато), і спільний вихід до преси, коли обидва президенти відповідатимуть на запитання. Щодо цієї зустрічі якраз багато очікувань.

У дипломатичних джерелах пояснюють, що Україна прагне не тільки отримати від Байдена гарантії підтримки на 2024, але і проговорити деталі щодо бачення навіть не командою президента США, а ним самим подальших процесів - і військових, і політичних. І все це ми почуємо із перших вуст.

Що ж стосується частини, яка вже відбулась.

Президент розпочав візит у понеділок із промовою у Національному університеті оборони - військовому виші, де Штати готують майбутніх генералів, вищий командний склад. Оскільки виш підпорядковується Пентагону, туди прибув голова американського оборонного відомства Ллойд Остін і його ключові представники (зокрема, Лора Купер, яка є контактною особою щодо України), і до початку промови протягом десь пів години українська та американська команди, Зеленський і Остін, розмовляли за закритими дверима. Без преси й камери, а отже, максимально відверто. І під час цього виступу у Президента була можливість заявити і про українське бачення, і українські пріоритети, і почути чіткі запевнення у подальшій підтримці від топчиновника команди Байдена, міністра оборони. І генерал Остін дійсно, відкриваючи зустріч, був і максимально конкретним, і максимально відвертим щодо пріоритетів американської адміністрації.

Ллойд Остін, міністр оборони США:

Ми сповнені рішучості допомагати Україні боротися за захист своєї території та своїх громадян; стримати росію від будь-якої подальшої агресії, зокрема проти наших союзників по НАТО; показати світові, що Америка не вагатиметься, захищаючи свободу. Якщо ми сьогодні не будемо протистояти агресії кремля, ми лише спровокуємо ще більше агресії, більше кровопролиття та більше хаосу. Попри ізоляцію, путін все ще вірить, що він може перечекати й Україну, і Америку. Помиляється! Америка має дотримуватися своїх зобов'язань!

Промова Президента була швидше про впевненість. Зеленський говорив присутнім, що зараз у цьому військовому виші вивчають, як протистояти росії, але із часом буде окремий курс - вивчатимуть, як Україна досягла перемоги. Він не сумнівався у допомозі Штатів, і водночас пояснив, чому так важливо надати підтримку Україні саме зараз.

Володимир Зеленський, Президент України:

Кожен із вас тут розуміє, що це означає для солдата - чекати боєприпасів. Чекати тижнями, не знаючи, чи прийде підтримка взагалі. Кожен із вас, хто має досвід командування, знає, що означає, коли замість того, щоб наступати, ви просто спостерігаєте, чекаєте на бронетехніку чи боєприпаси, поки ваш ворог задоволений і готується до штурму. Дозвольте мені бути відвертим із вами. Якщо хтось і надихається невирішеними проблемами на Капітолійському пагорбі, то це лише путін і його хвора кліка. Вони бачать реалізацію своїх мрій, коли бачать затримки чи якісь скандали, чи коли підтримка борців за свободу знижується. Але таким, як путін, навіть не варто сподіватися, що свободу можна підкорити.

Економічний блок: це зустрічі з першими особами Міжнародного валютного фонду і Світового банку. Рада директорів МВФ цього дня проголосувала про виділення нового траншу фінансової допомоги на 900 мільйонів доларів у рамках програми розширеного кредитування. Фонд заявляє, що реалізація економічної політики України "йде за планом" навіть пори війну. Прогнозує економічне зростання на 4,5 відсотка. Тобто не бачить загрози для економіки у 2024, хоча і каже про "певну невизначеність через війну, що триває".