Польща обрала нового прем'єра. Ним після довгих поствиборчих перипетій став досвічений проєвропейський політик Дональд Туск. Хвацько закручений сюжет політичної епопеї про боротьбу за владу колишньої керівної партії "Право і справедливість" виявився таким цікавим, що змусив поляків у прямому сенсі запастися попкорном і дивитися на екрані, як змінюється епоха. Тож як усе відбувалося - далі в матеріалі наших кореспондентів.

"За" - 248, "проти" - 201. Ніхто не утримався. Оголошую, що сейм більшістю голосів обрав Дональда Туска головою Ради міністрів.

Історична мить у Польщі. Після 8 років правління консерваторів з "Права та справедливості", урядування країною переходить до проєвропейської ліберальної опозиції. Як і прогнозувалося за результатами виборів, новий кабінет очолить лідер "Громадянської платформи" Дональд Туск.

Дональд Туск, новообраний прем'єр-міністр Польщі:

Дякую тобі, Польщо, це дійсно великий день, не для мене, а для всіх тих, хто вірив, що завдяки вам все зміниться на краще.

Подякував новообраний прем'єр і попередникам.

Саме завдяки тому, що ви намагалися зробити не тільки зі мною, а й з демократією, так багато поляків прокинулися 15 жовтня.

У колишній партії влади "Право і справедливість" не приховували розчарування. Лідер партії - Ярослав Качинський не втримався від звинувачень.

Ти німецький агент! Просто німецький агент!

Перед цим сейм провалив відчайдушні спроби "ПіС" протягнути власний уряд меншости на ще одну каденцію. Депутати не підтримали кабінету Матеуша Моравецького.

Уряд меншості з однопартійців два тижні тому схвалив президент Польщі Анджей Дуда. Попри опозиційну парламентську більшість "ПіС" представила власний кабінет. При цьому шансів, що партія знову керуватиме країною фактично не було.

Казус поляки сприйняли з гумором. Сьогоднішнє засідання сейму, котре поклало край владі "Права і Справедливості", транслювали в кінотеатрі, аби охочі могли подивитися політичне шоу під попкорн.

Пьотр Куровський, організатор проєкту:

Нарешті є на що подивитися. Нарешті ми маємо відкритий сейм, мудрий сейм і культурний сейм. Принаймні є зусилля зробити його таким. Прямо цікаво стало, що там відбувається.

Та, окрім жартів, поляки насправді втомилися від спроб "Права і справедливості" підлаштувати демократію під свої потреби. Судова реформа, наступ на медіа, майже повна заборона абортів, протистояння з Брюсселем - усе це підкосило рейтинги партії влади. Нова коаліція, до якої входять "Громадянська коаліція", "Польща 2050", Польська селянська партія, та "Нова лівиця" обіцяє змінити все якнайшвидше.

Дональд Туск, новообраний прем'єр-міністр Польщі:

Це справді щось надзвичайне, що від завтрашнього дня ми зможемо виправити шкоду, щоб усі в Польщі, усі без винятку, усі польські громадяни справді почувалися як вдома, без будь-яких винятків. Я можу це пообіцяти сьогодні. Ще раз дякую, Польщо, це справді чудовий день.

Та чи справді вдасться так швидко все виправити - під питанням. Бо у багатьох держустановах залишаються посадовці з "ПіС", а президент має право вето. Окрім того, в учасників коаліції є певні розбіжності у поглядах. Принаймні щодо підтримки України та розбудови взаємин з Києвом їхня позиція єдина - це питання державної безпеки. Новий уряд Дональда Туска повноцінно запрацює у середу, 13 грудня, після складання присяги перед президентом Польщі.