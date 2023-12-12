У вівторок, 12 грудня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" керівниця Управління проведення повних перевірок НАЗК Юлія Кулікова розповіла про те, чому питання відкритих декларацій принципове для ЄС.

Декларування - це один із найефективніших способів запобігання корупцій. Він довів, що за рахунок тих даних, які наявні в реєстрах, громадськість має можливість контролювати чиновників на своїх адміністративних територіях. Відповідно - це елемент прозорості. Звісно, що міжнародні партнери наполягали, щоб процес декларування був відновлений, а декларації були оприлюднені. Перш за все, це потрібно українському суспільству.

Реєстр відкритий 3-й день, Кулікова зазначила, чиї декларації там можна знайти.