Британія та Норвегія створили морську коаліцію для допомоги Україні [ Редагувати ]
Танкова, повітряна, а тепер ще й морська. Нову коаліцію для допомоги Україні створили Велика Британія та Норвегія. Її завдання - відбудувати український морський флот. В рамках цієї коаліції Лондон передає Києву 23 швидкісні човни, 20 броньованих машин-амфібій та два мінні трали. З подробицями наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.
Захистити українські суверенні води та посилити безпеку в Чорному морі. Велика Британія та Норвегія започатковують морську коаліцію з допомоги Києву. У двох держав чималий досвід з побудови флоту, тож мають чим поділитися. І це не лише досвід, але й практичні речі. Лондон передає Києву 23 швидкісні човни та 20 броньованих машин-амфібій "Вікінг". Вони здатні доправляти десант та техніку по воді та продовжувати працювати на березі як броньована гусенична техніка. Швидкісні судна дадуть змогу проводити розвідку та патрулювання в прибережних водах. А ще здійснювати блискавичні тактичні операції. На пресконференції із запуску морської коаліції, британський міністр похвалив майстерні та ефективні операції українського флоту в боротьбі з російським.
Грант Шаппс, міністр оборони Великої Британії:
Це надсилає критично важливий сигнал кремлю. Якщо кремлівський деспот вірить, що нас відволікають події на Близькому Сході, то він помиляється. Цей момент - це сигнал для Заходу, щоби відновити нашу цілковиту рішучість і довести, що путін неправий. Бо нагороджувати незаконні дії перемогою надішле жахливий сигнал не лише нашим партнерам, але й таким країнам, як Китай та Іран, що ми не бажаємо відстоювати міжнародні правила, показуючи нас слабкими й вразливими.
Також Лондон готовий передати Києву два мінні тральники, які тут називають мисливцями на міни. Це кораблі, з допомогою яких ідентифікують та знешкоджують водні міни. Про їхню передачу Україна та Британія домовилися ще до війни. Їх вже офіційно переназвали: "Грімсбі" та "Шохам" стали "Черніговом" та "Черкасами". А в Шотландії вже навіть підготували два українські екіпажі для роботи на цих тральниках. Але до України судна не можуть дійти через конвенцію Монтре. Згідно з нею, протока Босфор має бути закрита для військових суден усіх воюючих держав. І хоча знешкоджувати міни були б дуже доречно зараз, після війни теж будуть потрібні - запевняє командувач наших ВМС. Він прибув до Лондона спеціально для запуску морської коаліції.
Олексій Неїжпапа, командувач Військово-морських сил ЗСУ:
Це два кораблі, які вже хоч зараз можуть приступити до виконання завдань за призначенням. І повірте мені, як тільки ми переможемо, роботи у них буде багато. Зараз Чорне море - найнебезпечніше з мінної небезпеки в Європі.
Грант Шаппс, міністр оборони Великої Британії:
Сьогодні завдяки цій коаліції ми запускаємо і ту допомогу, яку надамо найближчим часом, це різні судна, не лише мінні тральники, але також і в довготривалій перспективі - як має виглядати передовий, західний, зорієнтований на НАТО флот.
Довгострокова підтримка союзників полягатиме й у навчанні, наданні додаткового обладнання та забезпеченні інфраструктури для посилення безпеки в Чорному морі. Морська коаліція - це ще один знак, що Захід не залишить Україну відбиватися від росії самотужки, кажуть міністри.
Грант Шаппс, міністр оборони Великої Британії:
Що стосується втоми від України, те чого ви не бачите, це наших зустрічей щомісяця у форматі "Українська оборонна контактна група", яка зазвичай збирається за зачиненими дверима. Але це 50 країн з усього світу, які підтримують наших друзів в Україні, і я точно не помітив жодного зменшення бажання допомогти. Звичайно, є війна на Близькому Сході, є інші речі, звичайно, ми рухаємося по різних етапах, але Україна показала нам, що вона дуже здібна і не збирається здаватися, тож і ми не будемо здаватися.
Бйорн Арільд Грам, міністр оборони Норвегії:
Ми як ніколи налаштовані допомогти Україні досягти успіху. Задля їхнього суверенітету і свободи, демократії, звичайно, але також і задля нашої безпеки, задля євроатлантичної безпеки
Український командувач уточнив, що морська коаліція має розроблений план аж до 2035 року.
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