Шанс продемонструвати єдність і сформулювати спільну позицію в європейців буде вже цього тижня.

Гарантувати Україні європейське майбутнє і допомогти нашій державі перемогти росію - закликають європейські аналітики та інтелектуали. Спільне звернення вони опублікували на шпальтах кількох європейських видань. Якраз напередодні саміту лідерів країни Євросоюзу. Тетяна Логунова розкаже більше.

Один заклик - на сторінках різних європейських видань. Експерти та інтелектуали, які спеціалізуються на темі європейської безпеки, звертаються до громадян країн ЄС та політичних лідерів регіону. Вимога - не відвертатися від України. Тобто не зменшувати підтримку і не змушувати офіційний Київ до переговорів з державою-агресоркою. Бо це поверне Європу в 30 роки минулого століття.

Відмова від України зробить Європу страшенно вразливою. Ми не повернемося до Європи 2021 року. Натомість ми повернемося до стану перманентної небезпеки. Втрата захисту, який зараз забезпечує Україна, зробить Європу глибоко ослабленою і водночас призведе до втрати взаємної довіри між європейськими державами. Натомість оновлену російську імперію, з якою ми стикнемося, підбадьорить демонстрація того, що вона може зміцнитися за допомогою агресії. Це означатиме повернення до Європи 1930-х років.

Під зверненням - підписи провідних аналітиків Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Словаччини та інших європейських країн. Усі вони вважають - заморозка конфлікту або поступки росії тільки збільшать апетити агресора. Тож Європі варто піти іншим шляхом - гарантувати українцям європейське майбутнє і забезпечити перемогу над росією.

Європа має економічні ресурси, щоб протистояти росії. Зараз якнайшвидше потрібна скоординована мобілізація промисловості для постачання більшої кількості зброї та боєприпасів в Україну - і врешті-решт для того, щоб перевершити росію у виробництві. Якщо ми не докладемо зусиль для озброєння сьогодні, нам доведеться робити їх завтра, і якщо росія досягне своїх цілей в Україні - ми муситимемо робити це у значно складніших і загрозливіших умовах. Це означатиме втрату дорогоцінного часу.

Переконувати європейських лідерів у необхідності підтримки України - в принципі, не потрібно. Важковаговики Євросоюзу самі заявлять про готовність це робити. Навіть у разі, якщо після президентських виборів у США, допомогу уріжуть американські партнери.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Це війна, яка, всупереч першим прогнозам, імовірно триватиме довго. І тому важливо сформулювати нашу позицію на далеку перспективу. Ми маємо сказати, що готові підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. І тією мірою, в якій необхідно. Це потребує наших спільних зусиль. Але якщо ми сформулюємо таку позицію від Європи, від спільноти європейських та міжнародних друзів України, вона буде сигналом і російському президенту. Який, вочевидь, сподівається, що наша підтримка ослабне. Ми скажемо йому - не розраховуй на це.

Шанс продемонструвати єдність і сформулювати спільну позицію в європейців буде вже цього тижня. Під час саміту лідерів країн Євросоюзу. Його головні теми - виділення допомоги Україні та початок переговорів щодо членства нашої держави в ЄС.