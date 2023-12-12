Російські війська обстріляли Куп'янськ на Харківської області 12 грудня. Одна людина загинула, ще одна поранена.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні внаслідок ворожого артобстрілу по м. Куп'янськ загинув 73-річний цивільний чоловік", - розповів він.

Крім того, за словами голови ОВА, ще один місцевий житель 79 років отримав осколкові поранення, госпіталізований до медичної установи.

"У житлових будинках зруйновано вікна та паркан. На місці працюють правоохоронці", - констатував Синєгубов.