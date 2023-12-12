У Дніпрі стартував продаж ялинок: які ціни [ Редагувати ]
У Дніпрі стартував продаж ялинок. Наразі працює лише кілька точок, але найближчим часом планують відкрити понад сто майданчиків з ялинками. Городянам пропонують вічно зелені з Харківщини, Полтавщини й навіть з Данії. Ціни, кажуть підприємці, не підіймали. За скільки правлять і чи є вже попит на новорічні дерева? Далі.
У перший же день продажу ялинок подружжя Яна та Микола прийшли за новорічною красунею. Кажуть, вдома на неї чекає дитина.
Яна та Микола, жителі Дніпра:
Важливо. У нас маленька дитина. Тому для нас важливо. Для мене принципове питання живої. Я люблю запах.
І запах цього року стоятиме ще довше. Адже новорічні свята в Україні вперше відзначають за новоюліанським календарем. Хоча родина Яни та Миколи зустріла День святого Миколая без ялинки, та попереду Різдво й Новий рік.
Яна та Микола - жителі Дніпра:
Ми за новим календарем святкуємо. Це все історія, колись юліанський, колись григоріанський. Думаю пройде 100 років скажуть, що правильніше жити по-інакшому стилі. Час диктує свої умови, а ми під них пристосовуємось. Виживає не той хто сильніший, а той хто краще пристосовується.
Підлаштовуються під нові реалії й підприємці. Іван ще не всі зелені красуні навіть виставити встиг. Показує, цьогоріч привіз ялинку з Данії. Вона серед дніпрян користується попитом.
Іван - підприємець:
Особливість, якщо вона в теплі й засихає, то вона не осипається. Вона держиться. Наша ялиця бере й осипається, і колюча. Вона м'якенька, не колеться, якщо взяти нашу голубу ель, то її ж не поторгаєш, вона вся колюча.
Новорічні дерева з Королівства Данії коштують від 2 тисяч гривень, це за півтораметрову. Вища буде іще дорожчою. А за вічнозелену кримську сосну з українських лісів просять від двохсот гривень.
Іван, підприємець:
Є звичайна, а є кримка. Звичайна сосна - менша голка і не така зелена, і відповідно вона швидко висихає й осипається. У цієї переваги у тому, що вона навіть якщо висохла, то голки не падають.
Ціни, розказує Іван, від минулорічних не відрізняються. Хоча й зізнається, що витрати зросли в рази.
Іван, підприємець:
Змінилися тільки розходи на них - ціни остались ті ж. А от логістика - ціни зросли, а ми як продавали, так і продаємо.
Не змінював цінник й інший підприємець, теж Іван. З-поміж сосен має великий асортимент так званих "набірних ялинок".
Іван, підприємець:
Вони в'яжуться в Карпатах. Це наше українське дерево - ялиця біла. Вона має насичено зелений колір. Тому що вона росте на висоті 1000 метрів над рівнем моря. Ось це і є її особливість.
Трохи вища ніж метр - така красуня коштує 400 гривень. Сосни Іван привіз із Полтавщини.
Іван, підприємець:
Сорт сосни - звичайна, але вона формована. Тобто її у червні стрижуть, формують приріст, і тому вона така пухнаста. Далі є сосна, в простонародді її називають кримська, взагалі то це сосна Палоса, Вид сосни чорної. Ціни починаються від 200 гривень, все залежить від пишноти, навіть не так від висоти, як від пишноти і якості сосни.
Пишну, але недорогу зелену красуню обирає житель Дніпра Іван.
Іван, житель Дніпра:
У мене просто дружина дуже любить ялинку, щоб стояла натуральна вдома ялинка. Воно ж і азарт є, щоб Новий рік нормально зустріти.
А от маленька Поліна вмовляє батьків взяти найбільшу і найпишнішу красуню.
Родина була вимушена покинути рідну домівку через війну, нині у Дніпрі, як переселенці. Аби дитинство доньки не асоціювалося лише з війною, батьки намагаються догодити дитині у всьому. Поліна вже поділилася, на який подаруночок чекає під ялинкою.
Я б хотіла телефон.
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