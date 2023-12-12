Міжнародний валютний фонд розробив для України три сценарії залежно від тривалості війни: базовий, негативний та позитивний. Негативний сценарій передбачає інтенсифікацію бойових дій та падіння економіки у 2024 році.

Як зазначається у документі, базовий макроекономічний прогноз тепер ґрунтується на припущенні, що війна завершиться до кінця 2024 року.

Негативний сценарій, що передбачає більш тривалу та інтенсивну війну, допускає припинення війни до кінця 2025 року, що сильно вплине на настрої компаній та домогосподарств та призведе до подальшої шкоди інфраструктурі від атак.

Це призведе до різкого падіння реального ВВП на 5% у 2024 році (порівняно зі зростанням на 3-4% у базовому сценарії) та нульового зростання у 2025 році.

При реалізації негативного сценарію дисбаланси на валютному ринку знову вийдуть на поверхню і, як очікується, зберігатимуться довше, враховуючи погіршення показників експорту, що призведе до вищого номінального знецінення найближчими роками, перш ніж воно наблизиться до базової тенденції.

Оновлений сукупний дефіцит фінансування на 2023-2027 роки у негативному сценарії складе 140 млрд доларів на запит програми EFF, що приблизно на 18 млрд доларів більше, ніж базовий рівень. Це вимагатиме додаткових кроків для забезпечення стійкості боргу.

Персонал МВФ підготував позитивний сценарій, який передбачає швидше зростання економіки більш високі інвестиції.



Нагадаємо, у березні 2023 року МВФ затвердив нову чотирирічну програму кредитування України на суму $15,6 млрд. На початку квітня Київ отримав перший транш розміром $2,7 млрд. Другий транш на $900 млн Україна отримала на початку липня.