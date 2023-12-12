"Київстар" зазнав хакерської атаки. Що могло стати причиною масштабного збою в роботі мобільного оператора, який є одним із найбільших в Україні.

Як проінформувало джерело видання, оператор "Київстар" потрапив під хакерську атаку. Очікується, що відновлення зв'язку та інтернету може зайняти деякий час.

За словами інформованих співрозмовників, це питання наразі перебуває під контролем профільних відомств.

Джерела додають, що вже найближчим часом компанія оприлюднить офіційну заяву стосовно цього питання.

Наразі ж громадяни, які є користувачами "Київстар", можуть скористатися альтернативою - віртуальною карткою е-сім інших операторів. Зазначимо, в Monobank вже повідомили, що сервіс eSIM "поклали" через занадто великий наплив бажаючих ним скористатися.

За інформацією видання, на цей час ведуться технічні роботи з іншими операторами для запобігання подібним ситуаціям.

Нагадаємо, що в результаті збиття російського дрона-камікадзе класу "Шахед" над територією України, виявили цікавий вміст. Окрім технічних елементів, всередині знайшли повербанк і сімкарту.