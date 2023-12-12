Monobank потрапив під масовану кібератаку [ Редагувати ]
Український банк Monobank потрапив під DDoS-атаку. Вона є масованою.
Про це повідомляється в Telegram-каналі співвласника Monobank Олега Гороховського.
"Масована DDoS атака на моно (Monobank - ред.)", - написав Гороховський.
Також він назвав і об'єкт атаки - це точки входу на Amazon (банки, сайт).
Водночас співвласник Monobank одразу зазначає, що ситуація знаходиться під контролем.
Раніше повідомлялося, що "Київстар" потрапив під хакерську атаку.
по темі
"Київстар" зазнав хакерської атаки. Що могло стати причиною масштабного збою в роботі мобільного оператора, який є одним із найбільших в Україні
Прикордонники продовжують укріплювати кордон України з Білоруссю, облаштовують загородження різних типів
Міжнародний валютний фонд розробив для України три сценарії залежно від тривалості війни: базовий, негативний та позитивний. Негативний сценарій передбачає інтенсифікацію бойових дій та падіння економіки у 2024 році
Російські війська обстріляли Куп'янськ на Харківської області 12 грудня
Віртуальний сервер - це програмне рішення, яке дозволяє виділяти частину ресурсів фізичного сервера та працювати на них автономно, як на окремому сервері