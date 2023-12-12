Данілов анонсував зміни в мобілізації в Україні вже найближчим часом [ Редагувати ]
Нові ініціативи в мобілізації в Україні очікуються вже найближчим часом. Зокрема, на наступному засіданні Ставки буде розглянуто пропозиції щодо змін у цій сфері.
Про це повідомляє секретар РНБО Олексій Данілов.
"Ми зараз запускаємо нову програму, ми вже декілька разів на засіданнях Ставки це питання проговорювали. Я думаю, що найближчим часом будуть нові ініціативи, в тому числі законодавчі, з цього приводу", - повідомив він.
За його словами, це питання зараз комплексно розробляється.
"Це і залучення рекрутингових компаній, і багато інших речей. Я би не хотів зараз давати остаточну відповідь, тому що ще раз наголошую, воно зараз в процесі. Єдине, що можна сказати, що на наступному засіданні Ставки президент дав вказівку, щоб це питання було остаточно підготовлене", - зазначив Данілов.
Коментуючи питання про те, чи вистачить Україні людей, аби далі воювати, секретар РНБО сказав, що у війні постійно не буде вистачати трьох речей.
"У вас не буде вистачати часу, у вас не буде вистачати зброї, і у вас не буде вистачати людей", - констатував він.
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