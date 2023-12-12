В Україні діє програма підтримки українських сімей з новонародженими дітьми. Така сама допомога передбачена й для тих, хто всиновив дитину під час воєнного стану.

Про це повідомляється у дописі Міністерства соціальної політики у Facebook.

Допомога для прийомних батьків

Відомо, що новоспечені батьки отримують виплати для родини при народженні малюка.

Така ж підтримка передбачена й для батьків, які усиновили дитину. Йдеться про 41 280 гривень.

10 320 гривень з них виплачують одразу, а решту - протягом 36 місяців рівними частинами.

Як отримати допомогу при усиновленні дитини

Для цього потрібно написати відповідну заяву та подати її за місцем проживання до органу соцзахисту, районних держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад чи до ЦНАПу.

Разом із заявою обов'язково подайте:

копію рішення суду про усиновлення

копію свідоцтва про народження дитини (видає РАЦС після внесення змін до актового запису про народження на підставі рішення суду про усиновлення)

Зверніть увагу: для оформлення такої допомоги, у сім'ї є 12 місяців із дня усиновлення.