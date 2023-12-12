Яку допомогу отримають українці, які всиновили дитину під час війни [ Редагувати ]
В Україні діє програма підтримки українських сімей з новонародженими дітьми. Така сама допомога передбачена й для тих, хто всиновив дитину під час воєнного стану.
Про це повідомляється у дописі Міністерства соціальної політики у Facebook.
Допомога для прийомних батьків
Відомо, що новоспечені батьки отримують виплати для родини при народженні малюка.
Така ж підтримка передбачена й для батьків, які усиновили дитину. Йдеться про 41 280 гривень.
10 320 гривень з них виплачують одразу, а решту - протягом 36 місяців рівними частинами.
Як отримати допомогу при усиновленні дитини
Для цього потрібно написати відповідну заяву та подати її за місцем проживання до органу соцзахисту, районних держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад чи до ЦНАПу.
Разом із заявою обов'язково подайте:
- копію рішення суду про усиновлення
- копію свідоцтва про народження дитини (видає РАЦС після внесення змін до актового запису про народження на підставі рішення суду про усиновлення)
Зверніть увагу: для оформлення такої допомоги, у сім'ї є 12 місяців із дня усиновлення.
по темі
Допомагають закордонні партнери й у питаннях повернення українських дітей, які були незаконно вивезені в росію. Як повертають дітей додому і хто допомагає в цьому процесі - в наступному сюжеті.
Уряд Австрії ухвалив рішення виділити ще 3,8 млн євро на ініціативу президента України Володимира Зеленського Grain From Ukraine
Нові ініціативи в мобілізації в Україні очікуються вже найближчим часом. Зокрема, на наступному засіданні Ставки буде розглянуто пропозиції щодо змін у цій сфері
Прикордонники продовжують укріплювати кордон України з Білоруссю, облаштовують загородження різних типів
"Київстар" зазнав хакерської атаки. Що могло стати причиною масштабного збою в роботі мобільного оператора, який є одним із найбільших в Україні
Міжнародний валютний фонд розробив для України три сценарії залежно від тривалості війни: базовий, негативний та позитивний. Негативний сценарій передбачає інтенсифікацію бойових дій та падіння економіки у 2024 році