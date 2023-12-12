"Доктора Зло" з Києва, який грабував своїх пацієнток і намагався вбити тещу, посадили на 10 років [ Редагувати ]
У Києві лікаря-стоматолога засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за два замахи на вбивство, розбійний напад, крадіжки та шахрайство в особливо великих розмірах. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
З травня 2019 року по вересень 2020 року 35-річний лікар-стоматолог "вводив пацієнтів в оману, повідомляючи їм хибну інформацію щодо необхідного обсягу медичного лікування". Таким чином він заволодів майже 400 тис. грн своїх пацієнтів.
У березні 2020 року зловмисник під приводом необхідності здійснення медичних процедур проник до житла 70-річної пацієнтки та викрав її банківську картку, з якої зняв 78 тис. грн.
Коли потерпіла викрила та звинуватила його у шахрайстві, злодій у білому халаті намагався вбити її струмом. Для цього приніс електричні дроти до будинку, де вона мешкала, та під’єднав їх до щитка біля її квартири.
Влітку того ж року лікар проводжав додому іншу пацієнтку і "застосував до неї сильнодіючі речовини". Коли жінка знепритомніла, користуючись її безпорадним станом, чоловік вкрав її гроші та матеріальними цінностями на суму 63 тис. грн.
Того ж 2020 року стоматолог "на ґрунті тривалих неприязних відносин" здійснив замах на вбивство колишньої тещі. Для цього він пошкодив гальмівний шланг та систему газобалонного обладнання в її автомобілі, що могло призвести до ДТП чи вибуху транспортного засобу.
Жінці пощастило не розбитися, оскільки під час руху вона встигла здійснити екстрену зупинку автомобіля за допомогою ручних гальм.
Під час судового засідання з обрання запобіжного заходу маніяк погрожував прокурору.
У підсумку його звинуватили у вчиненні замахів на вбивство, розбійного нападу, крадіжки, шахрайства у особливо великих розмірах, незаконному зберіганні психотропних речовин та погрозі насильством щодо працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 345 КК України).
Столичного "Доктора Зло" Голосіївський райсуд Києва засудив до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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