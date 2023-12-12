На Житомирщині затримали депутата-рекетриа, який викрадав людей та "вибивав" з них гроші (фото) [ Редагувати ]
На Житомирщині служба безпеки затримала депутата міської ради Коростишева, який був членом злочинної банди в регіоні, викрадав людей та "вибивав" з них гроші. Про це повідомила СБУ.
Рекетири вимагали з людей гроші під вигаданими приводами, у разі відмови платити - викрадали своїх жертв та відвозили їх до спеціально облаштованих катівень у місті.
Правоохоронці встановили понад 30 (!) сімей, які постраждали від рук рекетирів.
Серед потерпілих був військовослужбовець ЗСУ. Його вагітну дружину бандити погрожували покалічити, а потім вбити, якщо воїн не передасть їм 190 тис. грн.
У серпні та вересні цього року правоохоронці затримали "на гарячому" 10 учасників злочинної організації, у тому числі її ватажка так званого "смотрящого" за Коростишевом.
Встановлена причетність до діяльності банди чинного депутата міськради, який раніше обіймав посаду віцемера міста.
Він разом з іншими учасниками банди викрадав місцевих жителів та "вибивав" з них гроші. Після численних тортур над своїми жертвами фігурант змушував їх приносити "відкупні" до приміщення міськради.
Посилаючись на власні "зв’язки" у різних держустановах, перевертень "застерігав" потерпілих від звернення до правоохоронних органів.
Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність депутата і затримали його. Під час обшуків у його помешканні та робочому кабінеті знайшли:
- мобільний телефон, комп’ютери та флеш-накопичувачі з доказами незаконних дій (можливо, з записами тортур);
- "бухгалтерію" про "заборгованість" потерпілих.
Депутату-рекетиру повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням їм фізичних страждань);
- ч. 2 ст. 189 (вимагання, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, з погрозою насильства над близькими родичами потерпілого, обмеження їх прав і свобод).
Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 7 років тюрми.
Також оголошено про підозру у створенні та керівництві злочинною організацією "смотрящому" за Коростишевом, який нині перебуває у слідчому ізоляторі (ч. 5 ст. 255 Кримінального кодексу України).
Решті учасникам угруповання також інкримінується вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Ім'я депутата-рекетира не називається, однак за даними пабліків, йдеться про Михайла Лукомського - депутата міськради Коростишева від Радикальної партії Олега Ляшка.
Нагадаємо, у серпні у Кропивницькому затримали депутата міської ради, який займався рекетом.
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