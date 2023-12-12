Вранці 12 грудня в Івано-Франківську трагічно загинув дворазовий чемпіон світу, триразовий чемпіон Європи з таеквон-до Данило Демчишин. Про це повідомив його тренер Олег Соловей.

Страшне горе, сьогодні вранці при трагічних обставинах загинув Данило Демчишин. Данило, мій вихованець з самого дитинства, фактично був як син, дворазовий чемпіон світу, три разовий чемпіон Європи, гордість ВСТ і України.

Тренер написав, що 25-річний Данило потонув у міському озері, де купався щоранку. Деталі трагедії невідомі. Пізніше тренер прибрав ці подробиці.

Данило Демчишин є чемпіоном світу з таеквон-до 2015 року в Італії, чемпіоном Європи 2016 року у Фінляндії та переможцем Кубка Європи 2016 року в Румунії.

У серпні 2015 року Данило здобув титул чемпіона Європи з кікбоксингу серед юніорів в Іспанії та виконав норматив Майстер спорту України міжнародного класу.

У 2019 році Демчишин став чемпіоном світу з таеквон-до у ваговій категорії 85 кг. Того ж року здобув "золото" в Хорватії на чемпіонаті Європи у категорії 84 кг лайт-контакт та був визнаним найкращим бійцем змагань у категорії лайт-контакт.

У січні 2020 року на кубку Європи з кікбоксингу, що відбувся в Італії, Данило Демчишин переміг у ваговій категорії 89 кг серед дорослих.

Демчишин є лауреатом стипендії Івано-Франківської місцевої ради.

Нагадаємо, наприкінці листопада у госпіталі Дніпра помер шестиразовий чемпіон світу з кікбоксингу Сергій Лисюк, який підірвався на міні.