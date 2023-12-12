Міністр оборони Рустем Умєров разом з головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним відвідали позиції українських захисників на Східному напрямку та привітали їх з Днем Сухопутних військ. Про це повідомляє Міноборони.

Умеров та Залужний зустрілися з командувачем Сухопутних військ Олександром Сирським.

Міністр вручив державні нагороди бійцям.

Командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський ознайомив міністра та Залужного з ситуацією на Східному напрямку. Також обговорили ключові потреби українських воїнів, які необхідні для ефективного знищення ворога.

Міністр Умєров зазначив, що окрім фронтового забезпечення та ключових потреб війська, під час поїздки обговорили питання підготовки рекрутів та посилення фортифікацій уздовж всієї лінії зіткнення.

Міністерство оборони та Генеральний штаб розвиває спільний план дій та оцінює потенційні загрози. Міністр оборони наголосив:

Працюємо над посиленням постачання зброї на фронт, запускаємо виробництва, розширюємо можливості закупівель БПЛА (як розвідувальних, так і ударних), щоденно на зв’язку із партнерами.

Глава Міноборони та головнокомандувач ЗСУ Залужний зустрілися з Сирським на тлі чуток про конфлікт Залужного з Офісом президента.

За даними західних ЗМІ, Зеленський встановив через Сирського прямий контакт та управління частиною військ в обхід Залужного. Подейкують, що саме Сирського на Банковій розглядають в якості заміни Залужного.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко підтримав Залужного, який заявив, що війна "зайшла в глухий кут".