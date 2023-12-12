МВС опублікувало резервні номери для екстрених ситуацій [ Редагувати ]
Міністерство внутрішніх справ надало резервні номери телефонів Нацполіції та Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з месенджерами для резервного зв'язку на час масштабного збою у "Київстарі". Про це повідомляє МВС.
Якщо вам потрібна термінова допомога - зв’язатися з рідними або викликати екстрені служби - зверніться до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини.
Через збій у роботі "Київстару" в деяких населених пунктах може не працювати система оповіщення про повітряну тривогу. У такому випадку екіпажі Патрульної поліції та ДСНС будуть сповіщати про небезпеку через гучномовці.
У Пунктах Незламності є можливість скористатися Wi-Fi.
Резервні номери телефонів Нацполіції та ДСНС з установленими месенджерами
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ:
- +380677185496 (Національна поліція)
- +380674012740 (Національна поліція)
- +380639672336 (ДСНС)
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ:
- +380952950433 (Національна поліція)
- +380950670388 (Національна поліція)
- +380504001186 (ДСНС)
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ:
- +380636350250 (ДСНС)
- +380504716254 (Національна поліція)
- +380504716253 (Національна поліція)
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ:
- +380506683170 (Національна поліція)
- +380504940112 (ДСНС)
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ:
- +380674112270 (Національна поліція)
- +380674121502 (Національна поліція)
- +380930583696 (ДСНС)
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ:
- +380933234031 (ДСНС)
- +380671038494 (Національна поліція)
- +380682407105 (Національна поліція)
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ:
- +380504529195 (Національна поліція)
- +380933121101 (ДСНС)
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
- +380951016112 (ДСНС)
- +380995172533 (Національна поліція)
- +380995172498 (Національна поліція)
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ:
- +380664122099 (Національна поліція)
- +380996406572 (ДСНС)
м. КИЇВ:
- +380634458664 (Національна поліція)
- +380996088672 (ДСНС)
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ:
- +380990978934 (ДСНС)
- +380507444880 (Національна поліція)
- +380671911036 (Національна поліція)
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ:
- +380933771748 (ДСНС)
- +380935076283 (Національна поліція)
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
- +380995218220 (ДСНС)
- +380989579718 (Національна поліція)
- +380680205581 (Національна поліція)
- +380934225845 (Національна поліція)
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ:
- +380635924087 (ДСНС)
- +380675346783 (Національна поліція)
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ:
- +380953216700 (Національна поліція)
- + 380677639802 (Національна поліція)
- +380503903152 (ДСНС)
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ:
- +380507848128 (ДСНС)
- +380954805415 (Національна поліція)
- +380500701127 (Національна поліція)
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ:
- +380505499123 (Національна поліція)
- +380937007759 (ДСНС)
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ:
- +380997143446 (Національна поліція)
- +380935165474 (ДСНС)
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
- +380676736569 (Національна поліція)
- +380664336604 (ДСНС)
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
- +380502868101 (ДСНС)
- +380951300336 (Національна поліція)
- +380957042322 (Національна поліція)
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ:
- +380675502274 (Національна поліція)
- +380502109253 (ДСНС)
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ:
- +380999383978 (ДСНС)
- +380676723516 (Національна поліція)
- +380673800155 (Національна поліція)
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ:
- +380639775337 (ДСНС)
- +380673801414 (Національна поліція)
- +380673814221 (Національна поліція)
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
- +380504400180 (ДСНС)
- +380992001798 (Національна поліція)
- +380662934820 (Національна поліція)
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ:
- +380662296368 (ДСНС)
- +380671816525 (Національна поліція)
- +380673128524 (Національна поліція)
- +380501975473 (Національна поліція).
Нагадаємо, на Київщині запрацював єдиний номер для виклику всіх екстрених служб - 112.
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