Міністерство внутрішніх справ надало резервні номери телефонів Нацполіції та Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з месенджерами для резервного зв'язку на час масштабного збою у "Київстарі". Про це повідомляє МВС.

Якщо вам потрібна термінова допомога - зв’язатися з рідними або викликати екстрені служби - зверніться до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини.

Через збій у роботі "Київстару" в деяких населених пунктах може не працювати система оповіщення про повітряну тривогу. У такому випадку екіпажі Патрульної поліції та ДСНС будуть сповіщати про небезпеку через гучномовці.

У Пунктах Незламності є можливість скористатися Wi-Fi.

Резервні номери телефонів Нацполіції та ДСНС з установленими месенджерами

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ:

+380677185496 (Національна поліція)

+380674012740 (Національна поліція)

+380639672336 (ДСНС)

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ:

+380952950433 (Національна поліція)

+380950670388 (Національна поліція)

+380504001186 (ДСНС)

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ:

+380636350250 (ДСНС)

+380504716254 (Національна поліція)

+380504716253 (Національна поліція)

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ:

+380506683170 (Національна поліція)

+380504940112 (ДСНС)

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ:

+380674112270 (Національна поліція)

+380674121502 (Національна поліція)

+380930583696 (ДСНС)

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ:

+380933234031 (ДСНС)

+380671038494 (Національна поліція)

+380682407105 (Національна поліція)

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ:

+380504529195 (Національна поліція)

+380933121101 (ДСНС)

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

+380951016112 (ДСНС)

+380995172533 (Національна поліція)

+380995172498 (Національна поліція)

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ:

+380664122099 (Національна поліція)

+380996406572 (ДСНС)

м. КИЇВ:

+380634458664 (Національна поліція)

+380996088672 (ДСНС)

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ:

+380990978934 (ДСНС)

+380507444880 (Національна поліція)

+380671911036 (Національна поліція)

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ:

+380933771748 (ДСНС)

+380935076283 (Національна поліція)

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

+380995218220 (ДСНС)

+380989579718 (Національна поліція)

+380680205581 (Національна поліція)

+380934225845 (Національна поліція)

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ:

+380635924087 (ДСНС)

+380675346783 (Національна поліція)

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ:

+380953216700 (Національна поліція)

+ 380677639802 (Національна поліція)

+380503903152 (ДСНС)

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ:

+380507848128 (ДСНС)

+380954805415 (Національна поліція)

+380500701127 (Національна поліція)

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ:

+380505499123 (Національна поліція)

+380937007759 (ДСНС)

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ:

+380997143446 (Національна поліція)

+380935165474 (ДСНС)

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

+380676736569 (Національна поліція)

+380664336604 (ДСНС)

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

+380502868101 (ДСНС)

+380951300336 (Національна поліція)

+380957042322 (Національна поліція)

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ:

+380675502274 (Національна поліція)

+380502109253 (ДСНС)

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ:

+380999383978 (ДСНС)

+380676723516 (Національна поліція)

+380673800155 (Національна поліція)

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ:

+380639775337 (ДСНС)

+380673801414 (Національна поліція)

+380673814221 (Національна поліція)

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

+380504400180 (ДСНС)

+380992001798 (Національна поліція)

+380662934820 (Національна поліція)

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ:

+380662296368 (ДСНС)

+380671816525 (Національна поліція)

+380673128524 (Національна поліція)

+380501975473 (Національна поліція).

Нагадаємо, на Київщині запрацював єдиний номер для виклику всіх екстрених служб - 112.