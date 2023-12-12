Кабінет міністрів України погодив призначення очільників Донецької та Рівненської обласних військових адміністрацій, а також двох райадміністрацій на Дніпропетровщині та Чернігівщині. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінетом міністрів України погоджено призначення:

Філашкіна Вадима Сергійовича головою Донецької обласної державної адміністрації;

головою Донецької обласної державної адміністрації; Коваля Олександра Сергійовича головою Рівненської обласної державної адміністрації;

головою Рівненської обласної державної адміністрації; Мамонова В’ячеслава Михайловича головою Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

головою Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області; Мірошниченка Павла Леонідовича головою Корюківської районної державної адміністрації Чернігівської області.

Тепер ці кандидатури має схвалити президент.

Також уряд погодив звільнення Коваля Олександра Сергійовича з посади голови Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області. Наприкінці листопада Рада призначила Віталія Коваля головою Фонду держмайна.

Нагадаємо, 5 вересня президент Зеленський звільнив тодішнього голову Донецької ОВА Павла Кириленка, який очолив Антимонопольний комітет.

Виконуючим обов'язки голови області став Ігор Мороз.

Вадим Філашкін - заступник голови Донецької ОДА з 2019 року, з 2001 по 2007 роки служив за контрактом у ЗСУ. Потім перебував на різних керівних посадах у МВС і Нацполіції.

Вадим Філашкін