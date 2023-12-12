Уряд погодив призначення Вадима Філашкіна головою Донецької ОВА [ Редагувати ]
Кабінет міністрів України погодив призначення очільників Донецької та Рівненської обласних військових адміністрацій, а також двох райадміністрацій на Дніпропетровщині та Чернігівщині. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Кабінетом міністрів України погоджено призначення:
- Філашкіна Вадима Сергійовича головою Донецької обласної державної адміністрації;
- Коваля Олександра Сергійовича головою Рівненської обласної державної адміністрації;
- Мамонова В’ячеслава Михайловича головою Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
- Мірошниченка Павла Леонідовича головою Корюківської районної державної адміністрації Чернігівської області.
Тепер ці кандидатури має схвалити президент.
Також уряд погодив звільнення Коваля Олександра Сергійовича з посади голови Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області. Наприкінці листопада Рада призначила Віталія Коваля головою Фонду держмайна.
Нагадаємо, 5 вересня президент Зеленський звільнив тодішнього голову Донецької ОВА Павла Кириленка, який очолив Антимонопольний комітет.
Виконуючим обов'язки голови області став Ігор Мороз.
Вадим Філашкін - заступник голови Донецької ОДА з 2019 року, з 2001 по 2007 роки служив за контрактом у ЗСУ. Потім перебував на різних керівних посадах у МВС і Нацполіції.
Вадим Філашкін
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