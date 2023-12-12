Президент України Володимир Зеленський провів у Сенаті США закриту зустріч з конгресменами. Про це повідомляє Офіс президента України.

Володимир Зеленський провів у Конгресі США зустріч з лідером Демократичної партії в Сенаті Чаком Шумером, лідером Республіканської партії в Сенаті Мітчем Макконнеллом і сенаторами.

"Президент поінформував сенаторів про військові завдання на середньострокову перспективу. Він акцентував, що й наступного року Україна тиснутиме на агресора, тому підтримка з боку США дуже важлива. Зокрема, було наголошено на потребі в далекобійній зброї.

Також ішлося про важливість посилення ППО України для зменшення можливостей Росії в повітрі, захисту цивільних громадян, критичної та зернової інфраструктури.

Відповідаючи на запитання сенаторів, Президент розповів про захист створеного Україною альтернативного "зернового коридору" від спроб росії зірвати цивільне судноплавство та зростання обсягів перевезень.

Володимир Зеленський акцентував, що Україна виконала всі свої зобов’язання перед Міжнародним валютним фондом і Європейською комісією.

Глава держави наголосив, що продовжить рішучу боротьбу з корупцією та роботу над суттєвим посиленням антикорупційної інфраструктури", - повідомляє пресс-служба президента України.

Двоє сенаторів розповіли CNN, що Зеленський "намагався переконати" їх у тому, що корупція не є серйозною проблемою в Україні і не є причиною припиняти фінансування.

Сенатор-республіканець Том Тілліс розповів, що Зеленського тепло прийняли. Він витратив свій виступ, намагаючись переконати сенаторів надати більше фінансування, і "не тиснув" на них щодо кордону з Мексикою, через який заблоковано допомогу Україні та Ізраїлю.

Я думаю, що поняття корупції виникло тому, що деякі (конгресмени - ред.) сказали, що ми не можемо цього зробити, бо люди (чиновники в Україні - ред.) купуватимуть яхти на ці гроші. Зеленський переконував тим, що він проводить реформи, які він розробив з МВФ та ЄС.

Лідер більшості у Сенаті Чак Шумер (демократ) заявив, що зустріч була "дуже потужною" та "продуктивною".

Якщо він отримає необхідну йому допомогу, він переможе. Якщо ми програємо, путін переможе і це дуже і дуже небезпечно для США.

У жовтні адміністрація президента США Джо Байдена направила до Конгресу запит про додаткове фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню у розмірі $106 млрд. З них $61 млрд призначені для України.

Як повідомляв Bloomberg, Білий дім направив до Конгресу листа, в якому йдеться, що до кінця календарного року США повністю закінчаться кошти для надання допомоги Україні, якщо запитаний проект фінансування не схвалять.

Нагадаємо, у Держдепартаменті США вважають, що володимир путін не погодиться на мирні переговори з Україною, доки не дізнається результатів виборів президента США у листопаді 2024 року.