Новий уряд Польщі вимагатиме рішучої підтримки України від західних партнерів. Про це у своїй програмній промові в Сеймі (нижній палаті парламенту) заявив майбутній прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Про це пише Rzeczpospolita.

Дональд Туск висловив обурення ремарками деяких західних політиків щодо "втоми" від війни в Україні.

Напад росії на Україну насправді є нападом на всіх нас. Я більше не можу слухати політиків європейських, західних країн, які щось говорять про втому від війни в Україні... Завданням для Польщі, нового уряду та для нас усіх голосно вимагатиме від західної спільноти повної рішучості у допомозі Україні.

За словами польського прем'єра, на саміті ЄС 14-15 грудня він переконуватиме лідерів спільноти у рішучій підтримці України. Водночас Туск пообіцяв захищати інтереси польського бізнесу, зокрема аграріїв у відносинах з Україною.

Допомога Польщі Україні дуже важлива, але водночас ми маємо залишатися наполегливими, коли йдеться про інтереси польських фермерів.

Нагадаємо, 11 грудня депутати польського Сейму проголосували за висування кандидатури Дональда Туска на посаду прем'єра. У середу, 13 грудня, його приведе до присяги президент Анджей Дуда.

"Подробиці" писали про те, якою буде політика нового уряду Польщі щодо України.