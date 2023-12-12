Масштабний збій "Київстару": Vodafone і lifecell попередили абонентів про можливі труднощі [ Редагувати ]
У зв'язку зі збоями у роботі мобільного оператора "Київстар", компанії lifecell та Vodafone сповістили громадян України про можливі труднощі.
"Друзі, у нас суттєво збільшилась кількість звернень у кол-центр, соціальні мережі та через інші канали комунікації. Саме тому декому з вас доводиться чекати на нашу відповідь трохи довше. Водночас робота нашої мережі наразі стабільна", - йдеться у повідомленні від lifecell.
В компанії уточнили, що можливі труднощі виникнуть при здійсненні операцій з поповнення рахунку, активації нових абонентів, використанні веб-сайту або мобільного додатку. Аналогічне повідомлення також розмістили представники компанії Vodafone.
"Друзі, через велике навантаження на наші канали обслуговування сьогодні у декого з вас можуть бути обмеження у використанні цих каналів. При цьому з мобільними послугами все гаразд, мережа працює як зазвичай, не переживайте", - заявили в компанії.
Нагадаємо, оператор "Київстар" потрапив під хакерську атаку. Очікується, що відновлення зв'язку та інтернету може зайняти деякий час.
За словами інформованих співрозмовників, це питання наразі перебуває під контролем профільних відомств.
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