Вранці 12 грудня до поліцейської дільниці міста По на південному заході Франції викликали письменника Фредеріка Бегбедера. Він допитується у рамках попереднього розслідування у справі про зґвалтування.

Прокурор міста Родольф Жаррі, який веде нагляд у тому числі й у кримінальних справах, повідомив виданню France Bleu, що справа "не пов'язана з наркотиками", а від подальших коментарів відмовився.

За даними Franceinfo, 58-річному письменнику висунули звинувачення у зґвалтуванні. У справі розпочато попереднє розслідування. Влітку 2022 року на Фредеріка Бегбедера подала скаргу молода жінка. За її словами, з письменником у неї був перший сексуальний зв'язок за згодою в номері готелю, а потім другий - уже без згоди.

Фредеріка Бегбедера відпустили з поліції через деякий час після затримання, повідомив BFM TV. Прокурор заявив, що письменник "заперечив факти" висунутого йому звинувачення.

Фредерік Бегбедер здобув світову популярність завдяки роману "99 франків", який був опублікований у 2000 році та екранізований у 2007-му. Його роман "Вікна у світ" (2003), події якого розвиваються під час теракту у Світовому торговому центрі 11 вересня 2001 року, отримав французьку літературну премію l'Interallie.

У 2008 році Фредеріка Бегбедера заарештували за те, що він нюхав кокаїн з капота автомобіля на Єлисейських полях. Під час обшуку жандарми знайшли ще 2,6 г наркотичного порошку.

Арешт надихнув його на написання книги "Французький роман", опублікований у 2009 році. За цю книгу він отримав премію Renaudot, яка вважається однією з найважливіших літературних нагород Франції.

Фредерік Бегбедер написав романи "Канікули в комі" (1995), "Кохання живе три роки" (1997), "Оповідання під екстазі" (1999), "Ідеаль"" (2007).

Останній роман - продовження "99 франків" - був екранізований у 2016 році. З 2003 року Бегбедер працює редактором у видавництві Flammarion, який у тому числі публікує романи письменника Мішеля Уельбека.

Нагадаємо, днями французька державна телекомпанія France Televisions оголосила, що не транслюватиме фільми за участю Жерара Депардьє після виходу документальної стрічки, в якій актора звинуватили у сексуальному домаганні та зґвалтуванні.