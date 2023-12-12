В Україні - саме в розпалі підготовка до зимових свят, і в цей період особливо актуальні вітамінні продукти, такі як мед і горіхи. Ці ласощі, що є традиційними українськими, завжди користуються популярністю.

Щодо цін на ці смаколики перед Новим роком, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові, Тетяна Попович, розповіла "РБК-Україна".

За її словами, ціни на волоські горіхи в цьому сезоні залишаються на більш низькому рівні порівняно з минулим роком.

Україна є одним із світових лідерів за виробництвом волоського горіха. Завдяки зростанню врожайності ціни на волоські горіхи в цьому році є нижчими на 17-20%. Цей тренд спостерігається впродовж усього року, та навіть наближення свят суттєво на зростання ціни це не вплине, адже пропозиція на ринку є навіть більшою, ніж в аналогічний період минулого року, - розказала Попович.

Ціни на мед та мак залишаться сталими, тому стрибків у цінах маркетолог не прогнозує.

Мак та мед, актуальні вкупі з горіхами до різдвяного столу, повністю виробляються в Україні. Ціни на ці продукти залишаються стійкими до цінових стрибків, що демонструється протягом року. Тут все стабільно, - повідомила нам експерт.

Нагадаємо, у Торгово-промисловій палаті України розповіли про можливе значуще зменшення асортименту деяких продуктів на полицях українських магазинів через блокування польського кордону.