Представники компанії "Київстар" повідомили, що наслідки атаки виявилися більш серйозними, ніж очікувалося на початку. Робочі групи вже розпочали відновлювальні заходи. Про це заявили анонімні співробітники компанії в коментарі "Корреспондент.net" 12 грудня.

Приблизно тиждень може знадобитися на те, щоб упоратися з наслідками хакерської атаки на оператора мобільного зв'язку "Київстар", - заявили анонімні співробітники.

За їхніми заявами, кібератака виявилася більш суттєвою, ніж видавалося на початку. Проблеми з користуванням послуг одного з найбільших операторів мобільного зв'язку в Україні можуть тривати ще протягом певного часу.

Хакерам вдалося не лише "відключити" Кору (головний пункт управління всією мережею оператора), але й "порушити" конфігурації на транзитних базових станціях. Ці базові вузли, від яких залежить кілька інших станцій, залишаються недієздатними, повідомляють працівники "Київстар".

Наприклад, у Київській області розташовано 1500 базових станцій і з них 150–200 є транзитними.

Якщо доведеться їх перемикати вручну, а не дистанційно, то це може зайняти щонайменше тиждень часу. Ремонтні бригади вже роз'їхалися на кілька таких станцій. Але ми сподіваємося, що вдасться скоро підняти Кору, тож зв'язок може з'явитися десь упродовж доби, і то, лише точково, - розповів один з інженерів компанії.

Нагадаємо, у зв'язку зі збоями у роботі мобільного оператора "Київстар", компанії lifecell та Vodafone сповістили громадян України про можливі труднощі.