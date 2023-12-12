З 1 серпня по 30 листопада 2023 року в Україні, в результаті російської агресії, зафіксовано понад 1800 випадків поранень та 576 смертей серед цивільного населення.

Про це йдеться у останньому звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ), за даними Офісу омбудсмана України.

Відзначено, що більшість жертв серед цивільного населення загинули на територіях, які залишаються під контролем України, внаслідок артилерійських обстрілів, ракетних ударів та атак дронів.

Моніторингова місія ООН також наголошує на випадках цілеспрямованих убивств цивільних російськими військами на тимчасово окупованих територіях, свавільних затримань, які часто супроводжувалися тортурами, жорстоким поводженням та неналежними умовами утримання, - йдеться у повідомленні.

Також в ООН відзначили, що росія знову відмовилася приймати спостерігачів на територіях, які перебувають під її окупацією, і, таким чином, експерти організації так і не змогли отримати доступ до українських військовополонених.

Повторно закликаю Місію насамперед фокусувати увагу на корені проблеми – загарбницькому збройному вторгненні рф на території України, тотальному порушенні норм міжнародного права, геноциді українського народу та пам’ятати про те, що безпідставні звинувачення Уряду України сприяють просуванню наративів країни-агресора, - прокоментував звіт ООН Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив сум із приводу невдачі Ради Безпеки ООН у прийнятті резолюції щодо припинення вогню в секторі Гази. Він зауважив, що організація "паралізована".