Футбольну зірку та колишнього головного тренера національної збірної України Андрія Шевченка офіційно висунули кандидатом на посаду президента Української асоціації футболу (УАФ).

Згідно з інформацією офіційного веб-сайту організації, станом на 12 грудня 2023 року адміністрація Української асоціації футболу отримала протоколи засідань керівництва 14-ти постійних членів УАФ, усі з яких висунули кандидатуру Андрія Шевченка для обрання президентом.

Кандидатура на обрання президентом УАФ пропонується будь-яким постійним членом УАФ та повинна мати мінімальну підтримку з боку щонайменше 1/3 постійних членів УАФ, - йдеться в Статуті Української асоціації футболу.

Відомо, що Українська асоціація футболу має 27 постійних членів, що означає, що дев'ять з них становлять 1/3 загального складу. Таким чином, Андрій Шевченко офіційно перетнув мінімальний поріг, необхідний для висунення його кандидатурою на посаду президента УАФ.

Вибір нового голови Української асоціації футболу планується провести на позачерговому засіданні Конгресу УАФ, запланованому на 25 січня 2024 року у Будинку футболу в столиці.

Сам Андрій Шевченко вже підтвердив у своєму Facebook свій намір балотуватися на посаду президента УАФ.

"Я вдячний постійним членам Української асоціації футболу за їхню ініціативу – висунути мою кандидатуру на посаду Президента УАФ.

Розвиток футболу, розвиток українських спортсменів є важливим та відповідальним завданням, яке потребує уваги. Особливо ж її потребує позиція України на міжнародній спортивній арені, захист наших прав, нові партнерства та горизонти, які нас посилять.

Я дякую за висловлену довіру і приймаю пропозицію балотуватися на посаду Президента УАФ. Беру час на підготовку програми та підбір команди, і планую зустрітися з представниками усіх регіональних федерацій. Про свої наступні кроки та рішення буду повідомляти тут, на своїх офіційних сторінках", - написав Шевченко.

Нагадаємо, у понеділок, 11 грудня, Олександр Шовковський став повноцінним головним тренером "Динамо".