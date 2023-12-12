Зеленський прибув до Білого дому на зустріч із Байденом [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де заплановані переговори з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.
Цю інформацію передає CNN.
За даними видання, Зеленський буде наголошувати на необхідності збільшення фінансування України у зв'язку з російським вторгненням.
Відеопідтвердження публікує "Суспільне".
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів у Сенаті США закриту зустріч з конгресменами.
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