Байден виділив Україні допомогу у розмірі 200 млн доларів [ Редагувати ]
12 грудня президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати виділили Україні допомогу в розмірі 200 млн доларів. Про це йдеться у заяві президента США.
Байден в Овальному кабінеті із президентом Володимиром Зеленським каже, що щойно підписав угоду про виділення Україні 200 мільйонів доларів, - йдеться в заяві.
За інформацією видання The New York Times, у ході зустрічі в Овальному кабінеті, сидячи поруч із Зеленським, Байден розпочав своє виступ словами "ми переживаємо справжній перелом в історії".
Президент додав, що Конгресу слід затвердити додаткові кошти для надання більшої допомоги Україні.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де заплановані переговори з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.
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