Міністри оборони України та Латвії обговорили створення нової коаліції дронів [ Редагувати ]
Міністр оборони України Рустем Умєров уперше зустрівся у Києві зі своїм латвійським колегою, Міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом.
Про це йдеться на офіційній сторінці Facebook Міністерства оборони України.
Хотів би висловити вдячність латвійській стороні за ініціативу у створенні Коаліції БПЛА. Адже розвиток цієї війни доводить, що перевага у спроможностях за цим напрямом часто є вирішальною на полі бою, – сказав Міністр оборони України на брифінгу після переговорів.
Рустем Умєров також подякував латвійському народу та уряду Латвії за рівень потужний рівень підтримки з першого дня російської агресії.
Завдяки переданим Україні боєприпасам, артилерії, протитанковій і стрілецькій зброї, БПЛА, ПТРК та багатьом іншим сучасним засобам, українські воїни наближають нашу перемогу», – сказав Міністр оборони України.
Андріс Спрудс зі свого боку підтвердив, що Латвія готова продовжувати і поглиблювати співпрацю, а також шукати нових партнерів.
Розвиток технологій, зокрема таких, що убезпечують життя солдатів, є ключовим напрямом нашої роботи, – сказав міністр оборони Латвії.
За його словами, Коаліція дронів, технології для розвитку дронів, є важливими, аби просунутись у порятунку життів військових та наближенні перемоги України в цілому. Під час зустрічі сторони також обговорили потенційне розширення програм підготовки українських військових латвійськими інструкторами.
Український та латвійський міністри також обговорили євроатлантичні перспективи України у контексті наступного Саміту НАТО у Вашингтоні.
"Вдячний Латвії за непохитну політичну підтримку інтеграції нашої Держави до Альянсу", - сказав Рустем Умєров.
"Україна - ключовий союзник Латвії. Україна бореться за свою свободу, але також і за свободу всіх нас", - сказав Андріс Спрудс.
За словами міністра оборони Латвії, його країна є стійким і непохитним прибічником повноправного членства України в НАТО і ЄС:
Ми віримо в те, що було сказано у Вільнюсі (на останньому саміті НАТО): "Україна має бути 33-м членом НАТО якнайшвидше".
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