Міністр оборони України Рустем Умєров уперше зустрівся у Києві зі своїм латвійським колегою, Міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом.

Про це йдеться на офіційній сторінці Facebook Міністерства оборони України.

Хотів би висловити вдячність латвійській стороні за ініціативу у створенні Коаліції БПЛА. Адже розвиток цієї війни доводить, що перевага у спроможностях за цим напрямом часто є вирішальною на полі бою, – сказав Міністр оборони України на брифінгу після переговорів.

Рустем Умєров також подякував латвійському народу та уряду Латвії за рівень потужний рівень підтримки з першого дня російської агресії.

Завдяки переданим Україні боєприпасам, артилерії, протитанковій і стрілецькій зброї, БПЛА, ПТРК та багатьом іншим сучасним засобам, українські воїни наближають нашу перемогу», – сказав Міністр оборони України.

Андріс Спрудс зі свого боку підтвердив, що Латвія готова продовжувати і поглиблювати співпрацю, а також шукати нових партнерів.

Розвиток технологій, зокрема таких, що убезпечують життя солдатів, є ключовим напрямом нашої роботи, – сказав міністр оборони Латвії.

За його словами, Коаліція дронів, технології для розвитку дронів, є важливими, аби просунутись у порятунку життів військових та наближенні перемоги України в цілому. Під час зустрічі сторони також обговорили потенційне розширення програм підготовки українських військових латвійськими інструкторами.

Український та латвійський міністри також обговорили євроатлантичні перспективи України у контексті наступного Саміту НАТО у Вашингтоні.

"Вдячний Латвії за непохитну політичну підтримку інтеграції нашої Держави до Альянсу", - сказав Рустем Умєров.

"Україна - ключовий союзник Латвії. Україна бореться за свою свободу, але також і за свободу всіх нас", - сказав Андріс Спрудс.

За словами міністра оборони Латвії, його країна є стійким і непохитним прибічником повноправного членства України в НАТО і ЄС: