У 2024 році Україна ставить перед собою дві військові цілі, однією з яких є позбавлення окупантів переваги у повітрі.

Про це йдеться у трансляції зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

Глава держави підкреслив, що українські військові просуваються вперед і цього року вдалося перемогти росію у Чорному морі, змушуючи залишки флоту окупантів сховатися в віддалених бухтах.

У контексті цих подій Україна успішно створила експортний коридор у Чорному морі, що сприяє зростанню економіки країни та глобальній продовольчій стабільності, зауважив Зеленський.

Президент висловив переконання, що Україна рухається у правильному напрямку, і виразив бажання обговорити з Байденом можливості зміцнення цього напряму.

Нагадаємо, 12 грудня президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати виділили Україні допомогу в розмірі 200 млн доларів.