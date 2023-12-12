Зеленський назвав Байдену військові цілі України на 2024 рік [ Редагувати ]
У 2024 році Україна ставить перед собою дві військові цілі, однією з яких є позбавлення окупантів переваги у повітрі.
Про це йдеться у трансляції зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.
Глава держави підкреслив, що українські військові просуваються вперед і цього року вдалося перемогти росію у Чорному морі, змушуючи залишки флоту окупантів сховатися в віддалених бухтах.
У контексті цих подій Україна успішно створила експортний коридор у Чорному морі, що сприяє зростанню економіки країни та глобальній продовольчій стабільності, зауважив Зеленський.
Президент висловив переконання, що Україна рухається у правильному напрямку, і виразив бажання обговорити з Байденом можливості зміцнення цього напряму.
Нагадаємо, 12 грудня президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати виділили Україні допомогу в розмірі 200 млн доларів.
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