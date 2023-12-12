ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів для допомоги Україні [ Редагувати ]
Президент Євроради Шарль Мішель заявив, що в Євросоюзі хочуть прискорити виробництво боєприпасів, щоб допомогти Україні.
Про це він сказав в коментарі "Радіо.Свобода".
Ми вирішили запровадити те, що називаємо Європейським фондом миру, щоб заохотити більшу військову підтримку України у координації з нашими державами-членами. Є спільна політична воля вдосконалити інструмент, вдосконалити механізм, заснований на базі, що ми хочемо надати через ЄС і двосторонню допомогу більше ракет, більше боєприпасів, - заявив Мішель.
Мішель вказав, що розгляд розвитку інвестицій у власній оборонні можливості ЄС заплановано на саміті лідерів, який призначено на 14-15 грудня. На цьому саміті представники ЄС також планують обговорити надання Україні фінансування у розмірі 20 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років для задоволення її військових потреб.
Нагадаємо, майбутнє України у Європейському Союзі та НАТО має бути визначене її опором, а не тільки остаточною деокупацією територій.
Таку позицію висловив американський історик і професор Єльського університету Тімоті Снайдер.
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