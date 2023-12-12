Сполучені Штати Америки нададуть Україні нове військове обладнання, включаючи ракети для системи HIMARS, в рамках наступного пакету військової допомоги.

Про це повідомляє Associated Press.

Чиновник, ім'я якого не було названо, у своєму коментарі виданню розповів, що пакет на 200 млн доларів буде включати озброєння із запасів Пентагону, а саме:

додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети;

протитанкові системи;

артилерійські снаряди;

ракети;

боєприпаси для руйнування перешкод;

4 мільйони патронів для стрілецької зброї;

генератори та інше обладнання і запасні частини.

Згідно з повідомленням видання, після врахування цього пакета допомоги, в США залишилося приблизно 4,4 мільярда доларів на озброєння, яке може бути надано із резервів Пентагону.

Нагадаємо, 12 грудня президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати виділили Україні допомогу в розмірі 200 млн доларів.