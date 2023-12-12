Новий пакет військової допомоги від США: яке озброєння отримає Україна [ Редагувати ]
Сполучені Штати Америки нададуть Україні нове військове обладнання, включаючи ракети для системи HIMARS, в рамках наступного пакету військової допомоги.
Про це повідомляє Associated Press.
Чиновник, ім'я якого не було названо, у своєму коментарі виданню розповів, що пакет на 200 млн доларів буде включати озброєння із запасів Пентагону, а саме:
- додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS;
- високошвидкісні протирадіолокаційні ракети;
- протитанкові системи;
- артилерійські снаряди;
- ракети;
- боєприпаси для руйнування перешкод;
- 4 мільйони патронів для стрілецької зброї;
- генератори та інше обладнання і запасні частини.
Згідно з повідомленням видання, після врахування цього пакета допомоги, в США залишилося приблизно 4,4 мільярда доларів на озброєння, яке може бути надано із резервів Пентагону.
Нагадаємо, 12 грудня президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати виділили Україні допомогу в розмірі 200 млн доларів.
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