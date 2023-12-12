У законопроєкті щодо внесення змін до системи мобілізації та рекрутингу розглядаються ініціативи, які спрямовані на досягнення рівності прав чоловіків і жінок у військовому обліку та при службі в Збройних силах України.

Про це повідомила народна депутатка України від фракції "Слуга народу" Мар'яна Безугла у своєму Facebook.

"Жінки ж мов "інакші" і не можна їх порівнювати! От хай чоловіки навчаться народжувати, тоді подивимось! І взагалі, це про право на життя! Шановні, а права чоловіків і цінність життя якась інша? У жінок залишиться унікальна відстрочка і право на звільнення - вагітність. Якщо вагітна - не мають право мобілізувати/можеш звільнитися. Але, водночас, декретну відпустку як право на відстрочку/звільнення плануємо надати як дружині, так і чоловіку на вибір" , - написала Безугла.

Вона також зауважила, що жінки можуть вступати на штурмовиків та інших бойових професій виключно за добровільною участю. Крім того, за її словами, у випадку, якщо у військовослужбовця є подружжя та 1-2 дітей, вони можуть отримати право на відстрочку або звільнення, а у випадку наявності трьох чи більше дітей - обидва. Зазначено, що якщо у чоловіка-військовослужбовця народжується третя дитина, йому також надається право на звільнення від служби.

Нагадаємо, раніше депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла, яка є заступницею голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, провела опитування на своїй сторінці у Facebook.

Вона питала у громадян України, чи вони бажають смерті депутатам Верховної Ради.