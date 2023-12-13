Сніг, дощ та "спека" на півдні: погода на 13 грудня [ Редагувати ]
Сьогодні, 13 грудня, в Україні буде дощ та сніг на заході та сході України. При цьому температура повітря підніметься до 10° тепла на півдні.
"У східних областях помірний сніг. Вдень у західних областях помірний дощ (в Карпатах мокрий сніг); на решті території без істотних опадів. Вранці у більшості областей туман, на дорогах місцями ожеледиця", - розповіли синоптики.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 1-6° тепла, у східних областях вдень від 4° морозу до 1° тепла, на Закарпатті та півдні країни вдень 5-10° тепла.
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