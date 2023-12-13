Сьогодні, 13 грудня, в Україні буде дощ та сніг на заході та сході України. При цьому температура повітря підніметься до 10° тепла на півдні.

"У східних областях помірний сніг. Вдень у західних областях помірний дощ (в Карпатах мокрий сніг); на решті території без істотних опадів. Вранці у більшості областей туман, на дорогах місцями ожеледиця", - розповіли синоптики.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 1-6° тепла, у східних областях вдень від 4° морозу до 1° тепла, на Закарпатті та півдні країни вдень 5-10° тепла.