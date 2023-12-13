Рф атакувала Україну ракетами і дронами: ППО знищила всі ворожі цілі [ Редагувати ]
Російська федерація атакувала Україну ударними безпілотниками і ракетами сьогодні вночі, 13 грудня. Сили ППО знищили всі 20 ворожих цілей.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ в Telegram.
Російські окупаційні війська випустили по Україні 10 "шахедів" з району Балаклави, що в Криму. Усі десять – знищено силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України.
Зазначається, що майже всі ворожі дрони було збито в Одеській області, у зоні відповідальності повітряного командування "Південь".
Також, сьогодні о 03:00 годині росіяни випустили 10 ракет по Києву.
"Усі десять цілей, що летіли у напрямку міста Київ по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що ворог тисне неподалік Купʼянська.
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