Російська федерація атакувала Україну ударними безпілотниками і ракетами сьогодні вночі, 13 грудня. Сили ППО знищили всі 20 ворожих цілей.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ в Telegram.

Російські окупаційні війська випустили по Україні 10 "шахедів" з району Балаклави, що в Криму. Усі десять – знищено силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України.

Зазначається, що майже всі ворожі дрони було збито в Одеській області, у зоні відповідальності повітряного командування "Південь".

Також, сьогодні о 03:00 годині росіяни випустили 10 ракет по Києву.

"Усі десять цілей, що летіли у напрямку міста Київ по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ворог тисне неподалік Купʼянська.