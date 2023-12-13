Байден розповів, чому Ізраїль може втратити міжнародну підтримку [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден заявив, що Ізраїль починає втрачати світову підтримку через "невибіркові бомбардування" Сектору Газа.
Глава Білого дому підтвердив, що Ізраїль може розраховувати на підтримку США, але зробив пряме попередження його уряду.
"Безпека Ізраїлю може покладатися на Сполучені Штати, але зараз він має більше, ніж Сполучені Штати. Він має підтримку Європейського Союзу, підтримку Європи, у нього є більша частина світу. Однак Ізраїль починає втрачати цю підтримку через невибіркові бомбардування, що відбуваються", - сказав американський президент.
Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пригрозив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу більше не є особою, з якою Анкара могла б вести переговори.
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