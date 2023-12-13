Пожежа в Одесі спалахнула вночі 13 грудня через падіння уламків збитих дронів-камікадзе. Також є пошкодження в Одеському районі.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України у Telegram.

Зазначається, що на півдні України збили 9 "шахедів". Під прикриттям густого туману дрони заходили на удар з акваторії Чорного моря та з напрямку тимчасово окупованої території Херсонської області.

Один із збитих дронів впав на територію комунального авторемонтного підприємства в Одесі. Там спалахнула пожежа, яку вже ліквідували. Зруйновано ангар, пошкоджено 11 цивільних автівок, 3 - вигоріли вщент.

Внаслідок атаки постраждало двоє цивільних - робітників підприємства. Вони отримали опіки. Постраждалих госпіталізували, їх стан задовільний.

В Одеському районі уламками іншого збитого дрона пошкоджено одну з будівель припортової інфраструктури. Обійшлося без постраждалих.