В Одесі впали уламки збитих "шахедів": спалахнула пожежа, є постраждалі [ Редагувати ]
Пожежа в Одесі спалахнула вночі 13 грудня через падіння уламків збитих дронів-камікадзе. Також є пошкодження в Одеському районі.
Про це повідомляють Сили оборони півдня України у Telegram.
Зазначається, що на півдні України збили 9 "шахедів". Під прикриттям густого туману дрони заходили на удар з акваторії Чорного моря та з напрямку тимчасово окупованої території Херсонської області.
Один із збитих дронів впав на територію комунального авторемонтного підприємства в Одесі. Там спалахнула пожежа, яку вже ліквідували. Зруйновано ангар, пошкоджено 11 цивільних автівок, 3 - вигоріли вщент.
Внаслідок атаки постраждало двоє цивільних - робітників підприємства. Вони отримали опіки. Постраждалих госпіталізували, їх стан задовільний.
В Одеському районі уламками іншого збитого дрона пошкоджено одну з будівель припортової інфраструктури. Обійшлося без постраждалих.
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