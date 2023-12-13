Зеленський відреагував на ракетну атаку рф на Київ [ Редагувати ]
Росія нічною атакою на Київ вкотре підтвердила своє ганебне звання терориста. Тому постачання систем ППО та ракет для них надзвичайно важливе.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський у Telegram.
"Сьогодні вночі було 10 балістичних ракет. Усі збито! Дякую нашим Повітряним силам і партнерам. Усім постраждалим надається допомога. Я дякую службам, які рятують, допомагають та ліквідовують наслідки", - зазначив президент.
Глава держави додав, що Україна працюватиме і далі для нарощення потужностей для захисту та прискорення постачань. За словами президента, вже є нові домовленості.
Зеленський наголосив, що вчора з президентом США Джо Байденом домовилися працювати над збільшенням кількості систем ППО в Україні, а вже сьогодні рф показала, наскільки важливе це рішення.
"Кожна додаткова система ППО важлива. Кожна партія ракет для систем ППО важлива. Це важливо для людей, важливо для міст і важливо для України. Бо це рятує життя!" - наголосив він.
Зеленський додав, що росія вкотре підтвердила своє звання ганебної країни, яка випускає ракети вночі по житлових кварталах, дитячих садочках та енергетичних обʼєктах.
Раніше повідомлялося, що ворог тисне неподалік Купʼянська.
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