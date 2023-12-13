Поліція обшукує київський метрополітен та підрозділи КМДА [ Редагувати ]
Поліція Києва проводить обшуки в "Київському метрополітені", "Метробуді" та структурних підрозділах КМДА у середу, 13 грудня.
"Слідчі дії проводять в рамках кримінального провадження за кваліфікацією "Службова недбалість" (ч. 2 ст. 367 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в МВС України, слідство має перевірити наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації підземки. А також встановити відповідальних осіб, через дії або бездіяльність яких трапилися розгерметизація та затоплення тунелю метрополітену.
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