РФ має п'ять місць для запуску "шахедів", їх може побільшати, - британська розвідка [ Редагувати ]
Дрони-камікадзе типу Shahed, випущені росією, надходять до України із п'яти різних майданчиків, і кількість таких місць може збільшитися.
Про це повідомляє Міністерство оборони Британії у своєму Twitter-акаунті (X).
Британські джерела наголошують, що 12 грудня росія використала Балаклавський район Криму для запуску 15 "шахедів", що є новим майданчиком на південь від Севастополя.
З початку вересня 2023 року росіяни також використовували мис Чауда у Криму для випуску "шахедів". На початку грудня окупанти стверджували, що перехопили 41 безпілотник в районі Криму, зокрема, біля мису Чауда.
Розвідка Британії зауважує, що Балаклава - п'яте підтверджене місце для запуску "шахедів". Окрім мису Чауда, інші майданчики розташовані в Єйську (Краснодарський край), Приморсько-Ахтарську (Краснодарський край) та Курську.
За даними розвідки, росія намагається розподілити свої можливості для запуску безпілотників на кілька локацій з метою ускладнення дій української протиповітряної оборони.
росія, ймовірно, використовуватиме додаткові пускові майданчики у відповідь на українські атаки, змушуючи Україну адаптуватися до нових транзитних коридорів цих систем, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, президент Євроради Шарль Мішель заявив, що в Євросоюзі хочуть прискорити виробництво боєприпасів, щоб допомогти Україні.
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