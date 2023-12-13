Дрони-камікадзе типу Shahed, випущені росією, надходять до України із п'яти різних майданчиків, і кількість таких місць може збільшитися.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії у своєму Twitter-акаунті (X).

Британські джерела наголошують, що 12 грудня росія використала Балаклавський район Криму для запуску 15 "шахедів", що є новим майданчиком на південь від Севастополя.

З початку вересня 2023 року росіяни також використовували мис Чауда у Криму для випуску "шахедів". На початку грудня окупанти стверджували, що перехопили 41 безпілотник в районі Криму, зокрема, біля мису Чауда.

Розвідка Британії зауважує, що Балаклава - п'яте підтверджене місце для запуску "шахедів". Окрім мису Чауда, інші майданчики розташовані в Єйську (Краснодарський край), Приморсько-Ахтарську (Краснодарський край) та Курську.

За даними розвідки, росія намагається розподілити свої можливості для запуску безпілотників на кілька локацій з метою ускладнення дій української протиповітряної оборони.

росія, ймовірно, використовуватиме додаткові пускові майданчики у відповідь на українські атаки, змушуючи Україну адаптуватися до нових транзитних коридорів цих систем, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Євроради Шарль Мішель заявив, що в Євросоюзі хочуть прискорити виробництво боєприпасів, щоб допомогти Україні.