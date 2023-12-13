1 грудня відбудуться зустрічі президента Зеленського та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре для обговорення подальшої підтримки України.

Про це повідомив уряд Норвегії.

Я радий мати можливість приймати Володимира Зеленського в Норвегії. Сподіваюся на наші конструктивні переговори. Норвегія продовжуватиме підтримувати боротьбу України за самозахист. Ми надаємо цільову, довгострокову підтримку, щоб допомогти Україні в її боротьбі за свободу та демократію. Зусилля України також є важливими для забезпечення свободи та безпеки тут, у Норвегії, - сказав прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Після зустрічі планується проведення пресконференції.

Крім того, президент України відвідає саміт Північних країн у місті Осло. Там він зустрінеться з президентом Фінляндії Саулі Нііністе, прем’єр-міністеркою Ісландії Катрін Якобсдоттір, прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен та прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссон.

По завершенні саміту планується проведення пресконференції за участю президента Зеленського та глав урядів країн Північної Європи.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що росія нічною атакою на Київ вкотре підтвердила своє ганебне звання терориста. Тому постачання систем ППО та ракет для них надзвичайно важливе.