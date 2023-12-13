На Київщині стався вибух газу в будинку: є жертва [ Редагувати ]
В Обухівського районі на Київщині вранці 13 грудня відбувся вибух газу в приватному будинку, що призвів до смерті чоловіка.
Про це повідомляє ДСНС Київської області.
За інформацією рятувальників, 13 грудня о 07:16 надійшло повідомлення про вибух у приватному житловому будинку села Чайки, вулиця Центральна. Після прибуття рятувальників встановлено, що внаслідок витоку природного газу відбувся вибух у приватній господарчій будівлі, під завалами знаходилися жінка та чоловік.
Жінку в шоковому стані деблоковано з-під завалів та передано лікарям швидкої медичної допомоги. За допомогою крану вдалося деблокувати чоловіка з-під завалів, але реанімаційні заходи результатів не дали – чоловік від отриманих травм загинув, - йдеться у повідомленні.
До робіт було залучено три одиниці техніки та сім чоловік особового складу.
Нагадаємо, російська федерація атакувала Україну ударними безпілотниками і ракетами сьогодні вночі, 13 грудня. Сили ППО знищили всі 20 ворожих цілей.
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