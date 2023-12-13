Дональд Туск та його уряд розпочали роботу та склали присягу в президентському палаці вранці 13 грудня. Про це повідомляє Onet.

Президент Анджей Дуда офіційно ппризначив Туска як прем'єр-міністра та усіх міністрів з коаліційних партій.

Перед присягою журналісти запитали Туска про його очікування від співпраці з Дудою, який представляє партію "Право і справедливість", що втратила владу. У відповідь Туск висловив оптимізм і впевненість в успішній співпраці.

Навіть якщо у нас різні шляхи та досвід, іноді дуже різні… якщо ви президент чи прем’єр – ви маєте працювати на інтереси Польщі, і все інше не повинно мати значення. Так, я думаю, що все буде добре, - зазначив Дональд Туск.

Анджей Дуда зі свого боку заявив, що не буде ветувати "нічого, що працює на благо Республіки Польща".

Нагадаємо, на парламентських виборах у Польщі, які відбулися 15 жовтня, правляча в Польщі партія "Право і справедливість" на чолі з Ярославом Качинським перемогла, набравши 35,38% голосів.