Microsoft, Cisco та шведська компанія Ericsson допомагають українській телекомунікаційній компанії "Київстар" у відновленні її функціонування після масштабної кібератаки.

Про це повідомив СЕО компанії Олександр Комаров в інтерв’ю Forbes.

Дуже багато ми співпрацюємо з Microsoft, Cisco, Ericsson. Насправді це глобальна команда, яка залучена до вирішення цього кейсу, - повідомив СЕО компанії.

Згідно з його словами, Ericsson взяла на себе обов'язок відновлення інфраструктури. Microsoft виступає в ролі експерта у проведенні розслідування для визначення первинного джерела проблеми.

Cisco - це наш постачальник усіх систем кіберзахисту. Щоб підняти цей периметр і захистити, нам допомагає Сisco як наш найбільший провайдер послуг", - додав Комаров.

Нагадаємо, наразі в компанії "Київстар" обережно говорять про терміни щодо відновлення зв'язку після збою 12 грудня. Розглядаються декілька сценаріїв.