Microsoft, Cisco та Ericsson допомагають відновити "Київстар" [ Редагувати ]
Microsoft, Cisco та шведська компанія Ericsson допомагають українській телекомунікаційній компанії "Київстар" у відновленні її функціонування після масштабної кібератаки.
Про це повідомив СЕО компанії Олександр Комаров в інтерв’ю Forbes.
Дуже багато ми співпрацюємо з Microsoft, Cisco, Ericsson. Насправді це глобальна команда, яка залучена до вирішення цього кейсу, - повідомив СЕО компанії.
Згідно з його словами, Ericsson взяла на себе обов'язок відновлення інфраструктури. Microsoft виступає в ролі експерта у проведенні розслідування для визначення первинного джерела проблеми.
Cisco - це наш постачальник усіх систем кіберзахисту. Щоб підняти цей периметр і захистити, нам допомагає Сisco як наш найбільший провайдер послуг", - додав Комаров.
Нагадаємо, наразі в компанії "Київстар" обережно говорять про терміни щодо відновлення зв'язку після збою 12 грудня. Розглядаються декілька сценаріїв.
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