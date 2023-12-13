В Україні вболівальники зможуть повертатися на стадіони, оскільки уряд встановив спеціальний порядок проведення спортивних змагань із присутністю глядачів. Про це повідомила пресслужба Міністерства молоді та спорту.

За рішенням Кабінету міністрів, у випадку оголошення повітряної тривоги спортивні заходи в Україні будуть призупинені. Однак основною умовою для повернення глядачів на трибуни є наявність укриття чи бомбосховища.

Відповідно до порядку проведення спортивних заходів, робочі групи, у складі яких будуть представники спортивної федерації, керівництво спортивних споруд, ОВА, ДСНС і поліція, будуть проводити попередні огляди місць проведення змагань.

Робочі групи здійснюватимуть перевірку укриття, призначеного для вболівальників, спортсменів, тренерів, суддів та інших фахівців у випадку повітряної тривоги. За вимогами порядку, таке укриття повинно знаходитися на відстані не більше 500 метрів від місця проведення заходу, а вболівальники повинні мати можливість дістатися до нього за 10 хвилин. Крім того, на стадіонах і в спортзалах повинні бути розміщені схеми евакуації, а учасники та фахівці зобов'язані проходити інструктаж.

Нагадаємо, футбольну зірку та колишнього головного тренера національної збірної України Андрія Шевченка офіційно висунули кандидатом на посаду президента Української асоціації футболу (УАФ).