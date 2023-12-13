Норвегія планує надати Україні додаткову фінансову та гуманітарну допомогу на суму 800 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "РБК-Україна", цитуючи слова прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Сьогодні Норвегія оголошує чітку додаткову підтримку Україні. Хочу з вами поділитися цією інформацією. Український уряд має платити медсестрам, лікарям, вчителям та іншим працівникам, - сказав Стере.

Він відзначив, що Норвегія збільшить підтримку України на 2023 рік до 1 мільярда доларів, доповнюючи отриману підтримку від США.

Також ми посилюємо нашу фінансову та гуманітарну підтримку на близько 800 млн доларів на цей рік. Ми також хочемо оголосити, що ми будемо підтримувати український народ у 2024 році із найперших місяців, - наголосив норвезький прем'єр.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, де обговорювались питання щодо надання підтримки Україні, захисту українських міст від російського терору та гарантування вільного мореплавства.

Ми розпочали цей день з розмови віч-на-віч із паном премʼєр-міністром Норвегії. Обговорили деякі важливі акценти – те, що важливо для нас обох сьогодні, загальний хід цього дня і нашу двосторонню роботу – України з Норвегією. Підтримку українських воїнів, продовження нашої роботи для захисту вільного мореплавства в контексті спроби Росії заблокувати Чорне море і наші порти, захист наших міст від терору, - сказав Президент.

Раніше повідомлялося, що Зеленський відреагував на ракетну атаку рф на Київ.