Стрімінгова платформа Netflix опублікувала звіт, в якому вказано найпопулярніший контент серед глядачів протягом першого півріччя 2023 року.

Користувачі витратили майже 100 мільярдів годин на платформі та переглянули понад 18 тисяч фільмів та сезонів серіалів з січня по червень цього року, як повідомляє The Verge.

Серед найпопулярніших виявився політичний серіал-трилер "Нічний агент", на який глядачі витратили понад 812 мільйонів годин перегляду.

Друге місце зайняв другий сезон комедійно-драматичного серіалу "Джинні й Джорджія" із 665 мільйонами годин перегляду.

На третьому місці опинився південнокорейський драматичний серіал "Слава" із 622 мільйонами годин переглядів.

Четверта "сходинка" належить четвертому сезону серіалу-трилера "Ти" з понад 440 мільйонами годин перегляду.

Далі за популярністю розташувалися серіали "Венздей" (507 мільйонів годин) і "Королева Шарлота" (503 мільйони годин).

Також до списку увійшли серіали "Дипломат", "Сварка", "Альфа-самці", "Мати" та інші, якщо час їх перегляду перевищував 50 тисяч годин.

Нагадаємо, на Netflix вийшов український серіал "Перші дні" про війну в Україні.