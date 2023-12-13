Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року [ Редагувати ]
Стрімінгова платформа Netflix опублікувала звіт, в якому вказано найпопулярніший контент серед глядачів протягом першого півріччя 2023 року.
Користувачі витратили майже 100 мільярдів годин на платформі та переглянули понад 18 тисяч фільмів та сезонів серіалів з січня по червень цього року, як повідомляє The Verge.
Серед найпопулярніших виявився політичний серіал-трилер "Нічний агент", на який глядачі витратили понад 812 мільйонів годин перегляду.
Друге місце зайняв другий сезон комедійно-драматичного серіалу "Джинні й Джорджія" із 665 мільйонами годин перегляду.
На третьому місці опинився південнокорейський драматичний серіал "Слава" із 622 мільйонами годин переглядів.
Четверта "сходинка" належить четвертому сезону серіалу-трилера "Ти" з понад 440 мільйонами годин перегляду.
Далі за популярністю розташувалися серіали "Венздей" (507 мільйонів годин) і "Королева Шарлота" (503 мільйони годин).
Також до списку увійшли серіали "Дипломат", "Сварка", "Альфа-самці", "Мати" та інші, якщо час їх перегляду перевищував 50 тисяч годин.
Нагадаємо, на Netflix вийшов український серіал "Перші дні" про війну в Україні.
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